大谷がOP戦で圧巻の奪三振ショーを演じる(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月24日、エンゼルスとのオープン戦に先発登板した。4回まで79球を投げ、1安打無失点11奪三振という内容だ。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック初回、先頭のザカリー・ネトを空振り三振に切って取ると、盟友のマイク・トラウトも空振り三振に仕留めた。3番のノーラン・シャヌエルは遊撃手のムーキー・ベ