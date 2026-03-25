デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる「クローズアップ」（随時掲載）。今回は昨季日米通算２００勝を挙げた、巨人・田中将大投手（３７）の春の記憶をたどった。駒大苫小牧（北海道）２年時に同校の夏連覇に貢献、３年夏は準優勝と、成し遂げた数々の偉業。その中でも２年春に背番号「１０」で立った初めての甲子園に焦点を当て、２００５年の選抜高校野球大会を振り返る。初めて見た壮観