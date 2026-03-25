【山田美保子のミホコは見ていた！】過去に例を見ないほど局アナの退社が相次いでいる昨今。これまでは他部署への異動が最大の決断理由だったが、今は、担当番組にも恵まれている入社数年のアナウンサーの退職が少なくなく、心底驚かされる日々だ。時代が違うと言われてしまえばそれまでなのだが、ベテランアナの中には職人気質で局アナという立場をわきまえながら、長年、真摯に仕事に取り組み続けている者がいる。その一人