25日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比13銭円安ドル高の1ドル＝158円62〜64銭。ユーロは42銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円39〜40銭。中東情勢の先行きが不透明なことに加え、米長期金利が上昇して日米金利差の拡大が意識されたことでドル買いが先行した。市場では「中東情勢が停戦に向かうのかはっきりせず、方向感が出ていない」（外為ブローカー）との声があった