星野伸之のオリックス戦力分析＆パ・リーグ順位予想後編（前編：星野伸之から見た今季のオリックスは「いい状態」 特に投手陣は、新外国人やルーキーたちも期待大＞＞）今シーズンのパ・リーグは、ソフトバンクのリーグ３連覇を果たすのか、ほかの５球団がそれを食い止めるのかに注目が集まる。長らくオリックスのエースとして活躍し、引退後はオリックスの投手コーチも務めた星野伸之氏にパ・リーグの順位を予想してもらっ