星野伸之のオリックス戦力分析＆パ・リーグ順位予想前編リーグ３連覇後、直近２シーズンは優勝を逃しているオリックス。覇権奪還を目指して臨むシーズンのキーマンや、現状の戦力はどうなのか。長らくオリックスのエースとして活躍し、引退後はオリックスの投手コーチも務めた星野伸之氏に、チームを分析してもらった。213cmの新外国人投手として注目のショーン・ジェリーphoto by Sankei Visual【投手陣は先発、リリーフ