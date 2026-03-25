村山由佳さん「村山さんはシベリアのことをいつか書かないといけないね」と、五木寛之さんに言われていた。シベリアに抑留されていた父は晩年、自叙伝を書き残してくれた。村山由佳さんは筆を執った。「ＤＡＮＧＥＲ」（新潮社）は、過酷な戦争と華麗なバレエを交差させながら、広がっていく。村山さんの父は、２０１７年に他界した。子どもの時からシベリアの話は聞いていた。一緒にお風呂に入ると、父のももには、雪に埋もれ