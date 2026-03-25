日本相撲協会は２５日午前、大阪府立体育会館で大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇霧島（２９＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、音羽山）の大関昇進を正式に決定した。相撲協会からは伊勢ノ海理事（元幕内北勝鬨）と浦風審判委員（元幕内敷島）が使者に立ち、大阪・堺市内の部屋宿舎で師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）と霧島に昇進を伝えた。霧島は伝達式で「謹ん