「平和の礎」がたつ平和祈念公園＝２０１８年６月、沖縄県糸満市携帯電話の着信音が静かな口笛だとすれば、その持ち主をどんな人だと思うだろうか。ずいぶん前に韓国の延世大学を訪問した時、白永瑞（ペクヨンソ）さんはそっと着信音を消した。韓国の民主化運動に関わり、「創作と批評」の編集主幹を務めていた実績から勝手に抱いていた剛直なイメージとは異なって、実に控えめで静謐（せいひつ）さを湛（たた）えたお人柄であっ