米経済誌「フォーブス」は２４日（日本時間２５日）に年俸とスポンサー収入などを合計した「ＭＬＢでも最も高給な選手」を発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１億２７００万ドル（約２０１億５０００万円）で１位だった。オフフィールドの収入では２０２１年のＭＭＡスターのコナー・マクレガーの１億５８００万ドル（約２５０億７０００万円）に次ぐ２位だ。「２０２６年に推定１億２７００万ドルの収入を獲得する見