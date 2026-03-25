1日350グラムという野菜摂取目標量をクリアしている日本人は少ない。医師の谷本哲也さんは「果物を含む副菜を積極的に摂る人のほうが、あらゆる健康リスクが低くなるだけでなく、“いい脳”になるという結果が世界の複数の大規模追跡調査がわかった」という――。写真＝iStock.com／izikMd※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／izikMd■野菜が絶対的に不足する現代の日本人毎日の食生活を語る上で、野菜や果物が大事だという