菰野江名さん=篠塚ようこ撮影裁判所の書記官として働きながら、5年かけて書いた小説が第11回ポプラ小説新人賞を受賞し、2023年に『つぎはぐ、さんかく』（ポプラ社）で作家デビューした菰野江名さん。現在も裁判所で書記官として働きながら小説を執筆し、3月に3作目となる『まどろみの星たち』（同）が発売された。舞台は24時間体制の「夜間保育園」。本作の構想のきっかけや、本に込めた思いなどを聞いた。（文：𠮷川明