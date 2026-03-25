『水中遺跡はそこにある』佐々木ランディ著ちくまプリマ―新書１３２０円『江戸町奉行所与力・同心の世界』滝口正哉著岩波新書１０５６円◇歴史研究の醍醐（だいご）味は、確かな根拠（史料）に基づいて、忘れ去られた過去の人々の姿や失われていた世界を蘇（よみがえ）らせることにある。既知の史料を新視点で読み直すこともあれば、未知の史料を発見することもある。未知の新史料は実は身近な場所に溢（