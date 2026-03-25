先のことはわからないとしても、「彼氏候補として考える可能性のある男性」とLINEでやりとりするなら、日ごろからいい印象を残して、得点を稼いでおきたいところ。では、男性にとって心地のいいLINEの終え方とは、いったいどのようなものなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『いい子だな…』という余韻を残すLINEの終え方」をご紹介します。【１】「それじゃまた！」と用件が