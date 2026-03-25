栗林公園高松市栗林町25日午前10時ごろ 高松地方気象台は、高松市でソメイヨシノが開花したと発表しました。 （篠原茉那リポート）「きょうは雨が降っていて少し肌寒いですが、そんな雨に負けず薄いピンク色の桜が美しく咲きました」 午前10時ごろ、高松地方気象台の職員が高松市の栗林公園で標本木の開花状況を確認しました。 （高松地方気象台／横田寛伸 調査官）「栗林公園の標本木で6輪咲いている