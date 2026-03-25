【書評】『独裁者の倒し方 暴君たちの実は危うい権力構造』／マーセル・ディルサス・著／柴田裕之・訳／東洋経済新報社／2420円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）自分が独裁者の座についたと仮定しよう。なにから手をつけるべきか。まず、特権層を選び出し、手厚く遇することだ。かれらの支持なくして体制はもたない。つぎに重視すべきは軍である。物理的に最大の力を有するのは軍であり、そこが離反すれば政権はたやすく崩