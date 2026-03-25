【書評】『無敵化する若者たち』／金間大介・著／東洋経済新報社／1760円【評者】加谷珪一（経済評論家）最近の若者は「草食化」していると言われたのもつかの間、「草食化」どころか、すでに絶食化しているという。主体性を欠き、権利意識と安定志向が強く、腫物を触るように扱ってもらえる一方、目立つことを極度に恐れる彼等の「今」を、大学教員である著者が多くの事例とデータを元に描き出す。中高年世代には想像もつかな