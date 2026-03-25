放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、昨年に引き続き開催が決定した生誕祭の詳細と、3月17日に発表された芸術選奨のおさらいをお届けする。＊＊＊昨年6月、私が喜寿だというので周りもコアなファンも大喜び。無事77歳をクリアしたと思ったらスタッフ一同「どうです？喜寿プラス1の会ってのは？」だ