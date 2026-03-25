中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月25日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は24日の記者会見で、日本政府が2026年版「外交青書」の原案で中国との関係を「最も重要」から「重要」に格下げしたとの報道に関し、日本が真に中日関係の改善と発展を望むなら、実際の行動で両国関係の政治的基礎を守るべきだと表明した。林氏は次のように述べた。中日関係が現在の局面に至った根本的な原因は、高市早苗首