韓国トレンドメイクを牽引するメイクアップアーティストウォン・ジョンヨが監修するWonjungyo Hairから、新たな定番アイテムとなるヘアスプレーが登場♡サロン帰りのようなツヤ髪を叶えると話題のアイテムが、さらに進化して帰ってきました。毎日のスタイリングに手軽に取り入れられる、注目のヘアケアアイテムです♪ ひと吹きで叶う♡ツヤ髪仕上げ 「ウォンジョンヨシルキーリッチグロスヘアスプ