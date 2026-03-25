◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月24日ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今春初の二刀流出場で4回の第2打席で快音を響かせた。両軍無得点で迎えた4回、先頭で第2打席を迎えると、2番手右腕・サンドリンの2球目、低めのスプリットを捉え、右前に運んだ。初回の第1打席は2ボール2ストライクか