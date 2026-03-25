世帯年収1500万円以上パワーファミリーは、どのようなことに「投資したい」と考えているのでしょうか。株式会社SANU（東京都目黒区）が実施した「都市ファミリーのライフスタイル調査」によると、「旅行」が最多となりました。【調査結果を見る】世帯年収1500万円以上のパワーファミリーが2026年に投資したいことは？調査は、一都三県在住（東京・神奈川・千葉・埼玉）の子どもを持つ20〜60歳の男女627人を対象として、2025年12月