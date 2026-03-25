僕はヨウスケ。妻のアズミと結婚して10年になる。僕は今でも「ひとりの女性」としてアズミに恋をしているし、子どもたちの「パパ」ではなく「ひとりの男」として見てほしいと思っている。でもせっかくオシャレをしてアピールしても、今のアズミにはまったく響かない。僕はアズミにときめいてほしいのだ。こうなったら自分自身をアップデートさせるしかない……！僕は以前から考えていた作戦を決行し、アズミの「理想の王子様」に