港湾部の混雑緩和に期待広島県は2026年1月29日、広島市から廿日市市にかけて敷設されている「臨港道路廿日市草津線」の4車線化事業の完了を報告しました。新しく設けた「はつかいち大橋」を含め、3月29日に全線の供用が開始されます。臨港道路廿日市草津線は、広島市佐伯区の南側、五日市港から廿日市市の木材港北にかけて敷設された延長約2.9kmの道路です。【画像】超便利!? これが「廿日市草津線」のルートです！ 画像で