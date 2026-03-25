外出自粛、マスク、在宅ワーク、行事の中止……数年前まで続いた新型コロナ禍の生活は、ママたちにとって苦しい記憶として残っているのではないでしょうか。一方で最近、「あの頃に戻りたい」と感じるママがいるようです。きっかけとなったのは、こんな投稿でした。『新型コロナのときに戻りたい。コミュ障にとっては最高だったよね？』賛否がわかれそうなこのひと言に、多様な立場からコメントが集まりました。同意の声「たしかに