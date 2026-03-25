3月24日夕方、浜松市中央区で乗用車を無免許運転した疑いで21歳の男が現行犯逮捕されました。 無免許運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市中央区蜆塚に住む建設作業員の男（21）です。警察によりますと、男は24日午後5時半頃、浜松市中央区で乗用車を無免許運転した疑いが持たれています。 パトロール中の警察が交通違反をした乗用車を発見、車を止めて運転していた男に職務質問をしたところ無免許で運転していたこと