日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇霧島（２９）（本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋）の大関再昇進を決めた。◇霧島は堺市内で行われた昇進伝達式で「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。