（CNN）トランプ米大統領は24日、バンス副大統領やルビオ国務長官らが、戦争終結に向けたイランとの協議に参加していると明らかにし、合意は視野に入っているとの楽観的な見方を示した。トランプ氏は大統領執務室で記者団に対し、「われわれは今まさに交渉中だ。マルコ（ルビオ国務長官）やJD（バンス副大統領）をはじめ、多くの関係者が関わっている」と語った。トランプ氏は「相手側も合意を望んでいるのは確かだ。そうだろう。