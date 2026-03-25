免疫力を上げる最強おやつベスト５ どうしてもおやつを食べたいときにはこれ 体のことを考えるなら、食事は３食できっちりすませ、間食はとらないのが理想です。とはいえ、仕事や勉強の合間、一息つきたいとき、ストレスを感じたときなど、「ちょっとなにか食べたい」という気持ちになることもあるでしょう。そんなときには、免疫力を上げるおやつを食べるようにしましょう。 オススメなのは、塩分の入っていないミックスナッツ