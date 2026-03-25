天武天皇が伊勢神宮を東国経営の拠点とし『古事記』『日本書紀』を纏めた理由 天武天皇は巨星天智天皇が病に倒れた時、自ら野に下り、挙兵して勝利した実力者であり、思う存分に辣腕（らつわん）を振るいました。 その際、国威発揚のため、新しい国づくりに着手する一方、大唐国には恭順の姿勢を示す必要上、似たような体制にする必要がありました。もちろん、形は似せても中身は違う、独自の国造りを目指したのです。 第一は公