筋肉は多ければ多いほど太りにくい！ 筋肉は日々の合成カロリーを消費してくれる！ 筋肉は合成と分解を繰り返しながら毎日少しずつ作り変えられています。たとえ運動しなくても、筋肉量を維持するために全体量のうち、約１.８％が日々生まれ変われます。そして、筋肉が作り変えられるときには、筋肉１kgにつき約５４１キロカロリーものエネルギーが必要です。 わかりやすいように、筋肉量の少ない人と多い人