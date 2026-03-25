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米株価指数先物ダウ400ドル超高、米が戦争終結に向けて動き出す 東京時間09:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限46836.00（+421.00+0.91%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6663.75（+57.75+0.87%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24472.00（+258.25+1.07%）