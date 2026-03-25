原油先物大幅安、金と米株は大幅高米が戦争終結に向けて動き出す 米イラン緊張緩和期待が広がっている。 米国がイラン戦争1カ月停戦を目指している。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡再開など含む計15項目をイランに提示。ただ、イランが条件を受け入れる可能性は低いうえ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているという。米国側が戦争終結に前向きな姿勢を示しても、イラン側が正式に停戦合意