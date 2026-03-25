豪ドル往って来い、CPI予想下回るも高水準戦争前からインフレ高止まり 豪州2月の消費者物価指数は前年比+3.7%と前回+3.8%から伸びが若干鈍化した、予想も下回った。トリム平均は前年比+3.3%と横ばいも予想を下回った。 インフレは中銀目標範囲上限を依然として上回っており、米イラン戦争前から豪州のインフレは高止まりしていることが示された。前年比で伸びが鈍化したことを受け5月利上げ確率は若干低下も、市場は利上げ