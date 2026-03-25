日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開いた。新十両に青森・十和田市出身の大花竜（立浪）が昇進した。青森・三本木農高（現三本木農恵拓高）から近大に進み、２０２４年夏場所に三段目最下位格付け出しで初土俵を踏んだ。先場所は西幕下２枚目で６勝を挙げていた。再十両は栃大海（春日野）、白鷹山（高田川）、炎鵬（伊勢ケ浜）の３人。栃大海、白