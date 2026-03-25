女優、タレントの大和田美帆が24日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）にコメンテーターとして出演。トランプ米大統領の発言などで混乱するイラン情勢をめぐり、私見を述べた。番組ではこの日、冒頭でトランプ氏の最新発言や緊迫するイラン情勢やなどについて詳報した。トランプ氏は21日、自身のSNSで、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「発電所を攻撃し壊滅させる」などと警告していた。しかし23日