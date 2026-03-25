歌手でタレントのDAIGO（47）は24日、自身のインスタグラムを更新。祖父の竹下登元首相の地元、島根県を家族で訪れたことを明かし、竹下氏の銅像前で撮影した家族の写真や、自身の写真を複数投稿した。24日の投稿で「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」と書き出し、「そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！」とつづり、竹下氏の銅像の前で遊ぶ自身の子ども2人と