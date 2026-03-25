「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシーズン最終盤の3月24日・第1試合で、BEAST X・下石戟（協会）が、MVP獲りへ向けて王者の風格漂う強烈な親倍満を炸裂させた。【映像】MVPへ一直線！下石戟、東1局から決めた親倍満に衝撃試合前の時点で個人スコア首位に立つ下石。2位のEX風林火山・永井孝典（連盟）を突き放し、さらにはチームをレギュラーシーズン首位通過へと導くべく、仲間の期待を背負って登板した。その気合は、東1