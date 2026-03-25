スターバックスが、春シーズン第2弾としていちごを主役にした新作ビバレッジ3種をきょう・25日から発売する。春定番として親しまれるフラペチーノに加え、新作や爽やかなティーもそろい、“いちごづくし”のラインアップで季節感を演出する。【画像】もちろん定番の『ストロベリー フラペチーノ』も！注目は新登場の『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』。シュークリームをイメージし、こんがりとしたクランチの食感