日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、近大出身の大花竜（24）＝青森県出身、立浪部屋＝の新十両昇進を決めた。大花竜は2024年夏場所に三段目最下位格付け出しで初土俵を踏んだ。再十両は3人。元幕内の炎鵬（31）＝石川県出身、伊勢ケ浜部屋＝は18場所ぶりに十両に復帰した。脊髄損傷による7場所連続休場から再起した炎鵬は、幕内から序ノ口まで落ちた