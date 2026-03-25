【イスタンブール共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は24日、イランが国際海事機関（IMO、本部ロンドン）加盟国に対し「非敵対的な船舶」に限り、封鎖状態のホルムズ海峡を通過できると書面で通知したと報じた。イラン包囲網を築こうとする米国に対抗し、関係国を取り込む狙いがあるとみられる。イランは書面で「侵略者やその支持者が海峡を利用し、イランへの敵対作戦を進めるのを防ぐ措置を取ってきた」と説明。船舶