女優の浜辺美波（25）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「2026年カレンダー本日発売です」と書き出した浜辺。「今年のテーマは『わんこと巡る1年』可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とつづってオフショットをアップした。「愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん!1枚目の白い子が白右衛門、2枚目ぽぷ、3枚目こぺ、4枚目テラちゃんみんなふわふわ！」と紹介し「そし