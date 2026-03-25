テレビ東京の古旗笑佳アナウンサー（25）が25日、同局系「Newsモーニングサテライト」（月〜金午前5時45分）に出演。番組卒業を発表した。番組の最後、古旗アナは「今日で『モーサテ』を担当することが最後になります、離れることとなりました」と切り出した。「激動のマーケットを肌で感じて、伝えるという役割を担わせていただいたことに大変、感謝しております。今後もキャスターとして、レベルアップできるように精進してまい