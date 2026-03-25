日本相撲協会は２５日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、東関脇霧島（音羽山）の大関復帰を正式に決めた。１２場所ぶりの返り咲き。決定後、相撲協会は使者を派遣。霧島は音羽山部屋の宿舎が堺市内の音羽山部屋の宿舎で２度目の大関昇進伝達式に臨み、「謹んでお受け致します。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と決意を示す口