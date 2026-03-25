女優のともさかりえが、21歳になった息子の自立と、その際に抱いた親としての葛藤、そして離れて暮らす現在の親子関係について語り、涙を流す場面があった。【映像】ともさかりえ、1人息子との写真（顔出しあり）『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。3月24日の放送回では、1児のママである女優・ともさかりえがゲスト登場した。番組