高市首相は25日、参院予算委員会で北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正氏が日朝首脳会談に否定的な談話を発表したことについて、直接的なコメントを控えつつ「私は日朝双方がともに平和と繁栄を享受する未来を描けるように金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合う覚悟を持っている」と強調した。朝鮮労働党の金与正中央委員会部長は23日、高市首相が日米首脳会談で日朝首脳会談の実現に意欲を示したことについて、「日本が望むから