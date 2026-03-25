7人組ボーイズグループ「TAGRIGHT」のメンバー前田大輔（25）が25日までにXを更新。「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、休養を報告した。同グループ公式Xは「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ『腰椎椎間板ヘルニア』と診断されました。医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます」と報告。これにともない、25日に出演予定だったTBS系「