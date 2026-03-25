イビデンが大幅に続伸している。２４日の取引終了後に、トヨタ不動産（名古屋市中村区）が実施した豊田自動織機へのＴＯＢに応募したのに伴い、２６年３月期第４四半期に投資有価証券売却益４９１億４４００万円を特別利益として計上すると発表しており、これを好感した買いが入っている。なお、通期業績予想については他の要因も含めて精査中としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表して