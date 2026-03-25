ダイナミックマッププラットフォームは続伸している。きょう寄り前、早稲田大学次世代自動車研究機構の草鹿仁研究室と、仮想環境上における道路ネットワークの再現性向上に向けた共同研究契約を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。同社の高精度３次元地図データを活用することで、実走行と等価とみなせる精度を有する仮想環境の実現を図る。 ダイナマップによると、自動車の排出ガス