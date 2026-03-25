大栄環境が続伸している。２４日の取引終了後に来期２７年３月期の連結業績予想を発表し、売上高９３９億円（２６年３月期予想比１１．９％増）、営業利益２４３億円（同１１．５％増）、純利益１５０億円（同４．２％増）を見込むとしたことが好材料視されている。 今期から御坊リサイクルセンターの管理型最終処分場が供用開始したことや連結子会社のＤＩＮＳ関西のプラスチック高度選別施設が全面稼働予定であるこ